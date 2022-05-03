3 محظورات خلال الامتحان الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة.. اعرفها

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم تحديد الامتحانات لتنطلق يوم 11 مايو الجاري، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محظورات الامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوي العام.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز محظورات الامتحانات الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

محظورات امتحانات الثانوي العام

- لن يتم الدخول للجنة الامتحان بكتاب ورقي أو ملازم.

- لن يتم السماح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني.

- منع دخول التليفونات المحمولة أو أي وسيلة غش لضمان تكافؤ الفرص.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات على أؤ طالب يرتكب مخالفة داخل اللجان.

وفيما يلي نستعرض جدول امتحانات الثانوي العام وفق ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم.

جدول الامتحانات الخاص بالصف الأول الثانوي

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو 2022 امتحان الكيمياء والجغارفيا.

- يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغارفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.