صدور مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح، مساء اليوم، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

مرسوم تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد

وتضمن المرسوم تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

تغيير عدة وزارات بالكويت

كما تضمن المرسوم تعيين سعد حمد ناصر البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وفهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة، والدكتورة أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة، والدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية، ومحمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب، ومناف عبد العزيز إسحق الهاجري وزير المالية، والدكتور جاسم محمد عبد الله وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة للشؤون الإسكان، وفراس سعود المالك الصباح وزيرا للشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.