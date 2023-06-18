عضو التنسيقية: مناقشات ملف الصحة بالحوار الوطني مفيدة

قال الدكتور أحمد البراشي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مناقشات ملف الصحة في الحوار الوطني مفيدة جدا، إذ تشهد مشاركة عدد من الوزراء السابقين والأساتذة المتخصصين وممثلين عن الحكومة.

مشكلة عدم وجود قاعدة البيانات

وأضاف البراشي خلال حواره عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «هناك مشكلة في مصر تتعلق بعدم وجود بيانات صحية للمواطنين، وبالتالي فقد أكدت خلال كلمتي في الحوار الوطني على أهمية تسجيل المواطنين صحيا».

الدولة يجب أن تتوجه لعمل قاعدة على بيانات

وتابع عضو التنسيقية، أنّ الدولة يجب أن تتوجه لعمل قاعدة على بيانات، وعلى أساسها يتم توجيه الميزانية إلى أوجه الصرف، مثل حملة فيروس سي التي أرضت فئة كبيرة من المواطنين.

وأكد: «منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن تُبنى على قاعدة بيانات أساسية لكل المشاركين في المنظومة مثل المرضى والأطباء.. هذا أمر مهم جدا».