عمر خيرت يكشف سبب عدم ظهوره في الإعلام: «مش هينفع أتكلم وأعمل موسيقى»

أعرب الموسيقار عمر خيرت، عن سعادته البالغة، لتكريمه من قصر ثقافة السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك تقديرا عن مشواره الفني الكبير.

عمر خيرت يعبر عن سعادته بتكريمه من قصر السينما

وقال عمر خيرت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه في منتهى السعادة، لتكريمه من بلده لأن هذا التكريم مهم بالنسبة له، وأن الفنانين يفتخرون بتكريمهم، ويحملهم المسئولية حتى يساعد الناس أكثر ويكون عند ظن حسن الجمهور دائما.

كما كشف سبب عدم ظهوره في الإعلام كثيرا، قائلا: «دايما بحس إن الحوارات الإعلامية صعب فيها شوية، لأستطيع عمل مقطوعات موسيقية جيدة، وأركز فيها، وأشعر أن الجمهور يحب الموسيقى أكثر من أن يرى الفنان في الإعلام مش هينفع أتكلم وأعمل موسيقى كفاية موسيقى».

ندوة تكريم عمر خيرت بقصر السينما

وأقيمت أمس ندوة تكريم الفنان عمر خيرت، بقصر السينما، تقدير لمشواره الموسيقي الكبير، بحضور والناقد طارق الشناوي، بالاضافة الى عدد كبير من الجمهور، وشقيقه، ومن جانبه وجه تامر عبد المنعم، مدير مركز قصر السينما، الشكر لـ«خيرت» لتواجده لتكريمه من قبل وزيرة الثقافة، وأن وزيرة الثقافة كانت حريصة على التواجد، ولكنها اعتذرت فى اللحظات الأخيرة، بسبب التزام رئاسي.