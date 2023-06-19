تفاصيل زراعة 500 شجرة بمحيط مشروعات حياة كريمة بالمراغة في سوهاج «صور»

تواصل الحكومة المصرية جهودها لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، من خلال إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة التي تهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف تحسين جودة الهواء والأرض والمياه وتحسين بيئة الحياة للمواطنين، ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

حملة لزراعة الأشجار في مختلف أنحاء المدينة

وتنفيذا لهذه المبادرة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، برئاسة شريف السيد، بحملة لزراعة الأشجار في مختلف أنحاء المدينة، حيث تم زراعة 500 شجرة بمحيط مشروعات «حياة كريمة» بقرية البطاخ.

أهمية الحفاظ على البيئة وتحسين الظروف المناخية

يأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحسين الظروف المناخية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في جهود الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، ويعد تنفيذ هذه الحملة جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين

وتؤكد الوحدة المحلية على أهمية المحافظة على البيئة وتحسين الظروف المناخية، وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة في جهود الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

زراعة تلك الأشجار أسعدتنا جميعا

وقال محمد جمال، يقيم بناحية مركز أخميم شرق محافظة سوهاج لـ«الوطن» إن زراعة تلك الأشجار أسعدتنا جميعا، حيث أننا افتقدنا هذه المشروعات طوال الأعوام الماضية.

ويضيف «جمال عبد الله» يقيم بدائرة أخميم، أن زراعة هذه الأشجار في مركزنا، يعد ضمن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القطاعات وكل ما يمس المواطنين.