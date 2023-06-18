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«احسب درجتك».. نموذج نهائي لامتحان اللغة العربية والإجابة عليه لطلاب الثانوية العامة

كتب:

محمد عزالدين
11:27 م | الأحد 18 يونيو 2023
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة العربية اليوم الأحد، وهي أول مادة مُضافة للمجموع، واختلف الطلاب فيما بينهم حول الامتحان، فبينما رأى البعض أن الأسئلة صعبة، وأكد البعض الآخر أنها جاءت بسيطة ومباشرة، وفي مستوى الطالب المتوسط.

ولطمأنة طلاب الثانوية العامة، والتأكد من إجاباتهم، وهل هي صحيحة ومطابقة للإجابات النموذجية أم هناك بعض الأخطاء؟ تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لمادة اللغة العربية، على النحو التالي:

 

 

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