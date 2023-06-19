عمر خيرت يكشف لـ«الوطن» رأيه في أغنيات الراب والمهرجانات: تقليد للغرب

كشف الموسيقار عمر خيرت، عن رأيه فى أغاني الراب بمصر، في ظل نجاحها خلال الآونة الأخيرة، إذ أنها تحقق تفاعلا كبيرا من الجمهور وبخاصة الشباب.

عمر خيرت يكشف رأية في أغاني الراب

وقال عمر خيرت في تصريحات لـ«الوطن»، لا تعجبني أغاني الراب بمصر، أشعر أنها تقليد للون الغربي ليس إلا، مشيرا إلى أنه يرفض التعامل مع مطربي الراب والمهرجانات تماما، لأنه لا يعمل على عمل موسيقي إلا إذ شعر به.

تكريم عمر خيرت

وأقيمت ندوة تكريم الفنان عمر خيرت، منذ ساعات بقصر السينما، تقدير لمشواره الموسيقي الكبير، بحضور والناقد طارق الشناوي، بالاضافة الى عدد كبير من الجمهور، وشقيقه، ومن جانبه قال تامر عبد المنعم، مدير مركز قصر السينما، ان يشكره لتواجده اليوم لتكريمه من قبل وزيرة الثقافة، وان وزيرة الثقافة كانت حريصة على التواجد، ولكنها اعتذرت فى اللحظات الاخيرة، بسبب التزام رئاسي.

وجاء تكريم عمر خيرت تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة يقوم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بتكريم عدد كبير من رموز الفن.