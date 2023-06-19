أول دولة آسيوية تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى المبارك

يحتفل المسلمون حول العالم بعد أيام قليلة بحلول عيد الأضحى المبارك، الموافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعدما أعلنت السعودية أن اليوم الاثنين، هو أول أيام شهر ذي الحجة، مضيفة أن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، أعلنت حكومة سنغافورة، أمس الأحد، أن الخميس الموافق 29 من شهر يونيو الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى، وقال مفتي البلاد، ناظر الدين محمد ناصر، إنه استنادا إلى الحسابات الفلكية وعدم ظهور هلال ذي الحجة عند غروب شمس، أمس الأحد، فإنه بذلك يكون 20 من يونيو الجاري هو بداية شهر ذي الحجة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ستريتس تايمز».

وأضاف ناصر، أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.