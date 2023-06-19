دعاء فجر أول يوم ذي الحجة 1444.. لقضاء الحوائج وتيسير الأمور

يحل علينا بعد دقائق فجر أول يوم شهر ذي الحجة 1444 التي يعد أيام تتمتع بطقوس دينية مميزة لدى جموع المسلمين ويحرص الكثير منهم على صيام التسع الأول منهم باعتبارها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن البعض بدأ يتساءل عن دعاء فجر أول يوم ذي الحجة 1444 بهدف ترديده خلال فجر اليوم.

دعاء فجر أول يوم ذي الحجة 1444

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، دعاء فجر اول يوم ذي الحجة 1444 إذ قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا إنه لا يوجد دعاء محدد لترديده خلال فجر أول يوم ذو الحجة ويحق للفرد أن يدعو بما تحمله نفسه وطلب الله بقضاء حوائجه ومنحه كافة متطلباته.

دعاء فجر أول يوم ذي الحجة 1444 ومن الأدعية المستحب ترديدها خلال فجر اليوم الأول من ذو الحجة اللهم يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل ويا أرحم من استرحم. اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في المرسلين.

- اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة.

- اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فلا تحرمني في القيامة رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره

- اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه يا رب العالمين.

- أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.

- أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا.

- أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

- أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.

- حَسْبِيَ الله وَكَفىْ، سَمعَ الله لِمَنْ دَعا، لَيْسَ وَراءَ الله مُنْتَهى، أَشْهَدُ للهِ بِما دَعا وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَأَ وَأَنَّ للهِ الآخِرَةَ وَالأولى.