موعد طرح وإصدار عملة الـ20 جنيها البلاستيكية.. لا تلغي التعامل بالقديمة

يتساءل المواطنون عن موعد طرح وإصدار عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية، مع قرب طرحها تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، واحتياج المواطنين لها لمنح العيديات للأطفال، مثلما حدث مع الـ10 جنيهات البلاستيكية في يوليو 2022.

موعد طرح وإصدار عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية

وكشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي، عن موعد طرح واصدار عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية، خلال الشهر الحالي في البنوك، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى طبع عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن طبع العملة الجديدة لا يلغي التعامل بالقديمة التي تصنع من الورق.

وأشار إلى أن النقود الجديدة فئة الـ20 جنيهًا البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر، وستكون متاحة في البنوك وماكينات الصراف الآلي التي تحتوي على الفكة، خلال الشهر الحالي.

عمر افتراضي أطول

وتتميز النقود البلاستيكية بعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الورقية الأخرى، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وصديقة للبيئة، ويصعب تزييفها أو تزويرها.