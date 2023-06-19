أول دولة عربية تعلن مخالفة السعودية في موعد عيد الأضحى

أعلن المغرب، أمس الأحد، أن غدا الثلاثاء، أول أيام شهر ذي الحجة، لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر أمس الأحد، ليصبح يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة.

واحتفلت المملكة المغربية خلافا لمصر والسعودية وعدة دول أخرى، في 22 إبريل الماضي بأول أيام عيد الفطر.

والمغرب من بين الدول التي أعلنت أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأعلنت بروناي وإندونيسيا وماليزيا، واليابان وسنغافورة، إن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أعلنه مركز الفلك الدولي.

وأعلنت عدة دول عربية وعالمية من بينها مصر والسعودية وأستراليا أمس الأحد، أن موعد أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون الأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام العيد.