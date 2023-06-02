نشرة «تليفزيون الوطن».. رسائل من المترو للأهلاوية قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الذهاب في النهائي الإفريقي بين فريقي النادي الأهلي والوداد الرياضي المغربي على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل 4 يونيو الجاري، بحضور نحو 50 ألف متفرج.

رسائل عاجلة من المترو لجماهير الأهلي قبل لقاء الوداد المغربي

وجّهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث العتبة - عدلي منصور، رسائل عاجلة لجماهير النادي الأهلي قبل لقاء الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي، التي تُقام يوم الأحد التاسعة بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولى، أهمها زيادة عدد القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة، من أجل تسهيل مهمة تنقل الجماهير إلى ستاد القاهرة.

الدفع بقطارات إضافية تزامنا مع مباراة الأهلي والوداد المغربي

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية العالمية المسؤولة عن إدارة الخط الثالث العتبة - عدلي منصور، إنه سيتم الدفع بقطارات إضافية بالخطوط الثلاثة للمترو بدءا من الساعة 4 عصر يوم الأحد قبل بداية المباراة بنحو 5 ساعات، للتسهيل على تنقل الجماهير من وإلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، إضافة إلى توفير الفكة داخل شبابيك التذاكر، لمنع أي زحام داخل صالات المحطات، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع أي تكدس على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

تشكيل فرق صيانة وطوارئ داخل محطات مترو الأنفاق

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا لعدم تعطل حركة مسير القطارات، مؤكدة أنه سيتم العمل على انتشار أفراد الشرطة والأمن الإداري في جميع المحطات، لتسهيل استقلال الركاب القطارات، وتوفير الحماية والأمان لجمهور الركاب، مطالبة الجماهير بعدم التدافع أو التزاحم على شبابيك بيع التذاكر، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

تجهيز 24 وحدة إسعافية متنقلة بمحطات مترو الأنفاق

وأشارت شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم تجهيز ما يقرب من 24 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتجهيز غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العمل على مدار ساعات التشغيل، للتأكد من انتظام حركة القطارات وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدة على وجود كمائن شرطية ثابتة ومتحركة داخل محطات المترو، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجمهور الركاب، قائلة: «قطارات المترو هتفضل شغالة عقب انتهاء لقاء النادي الأهلي والوداد الرياضي المغربي، لتسهيل نقل الركاب والعودة إلى منازلهم، عقب مشاهدة لقاء نهائي دوري الأبطال الإفريقي».