بدء إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني في الجامعات

بدأت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لبعض الفرق الدراسية، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الامتحانات، إذ يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في أسرع وقت، وفقا لتوجهات المجلس الأعلى للجامعات.

نتائج امتحانات التيرم الثاني 2023

وأكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، وعضو الأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد من الفرق الدراسية بالكليات بدأت في إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، لافتا إلى أنه بعد إجازة عيد الأضحى يجرى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الامتحانات.

امتحانات الجامعات 2023

وأعلنت كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر، نتائج امتحانات التيرم الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن هناك بعض الكليات أعلنت نتئائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق الدراسية ذات الأعداد القليلة، على أن تستكمل الجامعات خلال الأيام المقبلة إعلان نتائج الفرق بالكليات المختلفة تباعا، وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات.