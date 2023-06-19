وظائف حكومية شاغرة في الوادي الجديد.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعلان الوظائف الحكومية الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة والجهات والقطاعات والمصالح الحكومية، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز.

فترة التقديم للوظائف من 19/ 6 إلى 7/18

ومن بين الوظائف الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الجهاز اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، وجود وظائف شاغرة بديوان عام محافظة الوادي الجديد، وأخرى بمركز الخارجة التابعة للمحافظة، وتستعرض «الوطن» تفاصيل هذه الوظائف وإجراءات ومواعيد التقديم للوظائف، والشروط الواجب توافرها على النحو التالي:

الجهة طالبة الإعلان: محافظة الوادي الجديد

نوع الوظائف: وظائف قيادية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة الوادي الجديد

وصف الوظيفة:

1- مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة

2- مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية بمركز الخارجة

3- مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

4- مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين

المهارات الأساسية.. كما موضح بالملف المرفق التالي:

المستندات المطلوبة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/06/19

نهاية الإعلان:2023/07/18

العدد المطلوب:4

طرق التقديم للوظائف

تقدم الطلبات والأوراق المطلوبة من أصل + 6 صور طبق الأصل باليد لمديرية التنظيم والإدارة باسم رئيس اللجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ النشر، ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد.