الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. أمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة، اليوم، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، في حين تتباين حالة الطقس في الأيام الـ6 المقبلة، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أمطار وانخفاض في الحرارة بحالة الطقس اليوم

ووفقا لبيان الهيئة تتأثر البلاد اليوم بكتل هوائية قادمة من طبقات الجوا العليا، تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة بقيم طفيفة، وذلك على جميع الأنحاء، مع تكاثر السحب المتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال وسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الـ6 أيام المقبلة

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الـ6 المقبلة، سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على جميع انحاء الجمهورية.

درجات الحرارة الثلاثاء 20-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 21-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30.

درجات الحرارة الخميس 22-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 23-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 24-6-2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.