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موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
10:51 م | الأحد 18 يونيو 2023
تجهيز أماكن ساحات صلاة العيد بالقليوبية

تجهيز أماكن ساحات صلاة العيد بالقليوبية

أعلنت مديرية الأوقاف رفع حالة الطوارئ لاستقبال العيد، حيث أعلنت موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالدقهلية، حيث جرى تجهيز عدد كبير من المساجد تصل عددها 1700 مسجد وعددا من الساحات الشعبية استعدادا لصلاة عيد الأضحى إذ أن كل المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا جاهزة لأداء الصلاة .

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالقليوبية

ووفقا لموعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالقليوبية، فإنه سيكون وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام الساعة 06:21 ص في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات التي تقيمها الجهات المختلفة ومناطق التجمعات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية وفق ما أعلنه الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف في بيان له حول استعدادات وتجهيزات ساحات صلاة العيد. 

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في القليوبية 2023

وأعلنت مديرية الأوقاف الطوارئ استعدادها لاستقبال العيد تزامنا مع موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالقليوبية ويصل عددها 1700 مسجدا على مستوى المحافظة ومنتشرة في كافة مدن المحافظة والإدارات التابعة كما يجري حاليا دراسة تحديد عددا من الساحات في مناطق التجمعات في عددا من المدن والقرى والأحياء جاري تحديدها وفق ما أوضحه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

موعد العيد الكبير 2023

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا غدا الاثنين 19 يونيو ووقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر وعيد الأضحى المبارك 28 يونيو.

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