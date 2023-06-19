متى تنتهي هيمنة الدولار عالميا؟.. خبراء يتوقعون بدائل العملة الأمريكية

قررت عدد من دول العالم العمل على التخلص من هيمنة الدولار كعملة رئيسية في التعاملات التجارية بينها، وذلك بعد أن أظهرت الازمة الاقتصادية الحالية مدى قوة وسيطرة العملة الأمريكية في ظل نقصها، الأمر الذي ألحق الضرر بعدد كبير من الدول العالم التي بدأت السعي لتقوية عملاتها الوطنية، وإيجاد بدائل لـ«الأخضر».

إيجاد عملة بديلة للدولار ليست سهلة

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مهمة إيجاد عملة بديلة للدولار ليست سهلة، في ظل قوة كبيرة يتمتع بها عالميا، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية والاتفاقيات التي تهدف إلى تحجيم الدولار وتدعيم العملات الوطنية قد تساهم في صد قوته ولكن على المدى المتوسط والبعيد وليس القريب.

تراجع احتياطيات الدولار عالميا

وأضاف «شعيب»، اأن نتائج هذه الجهود كشفت عن تأثر العملة الأمريكية بعض الشيء، مشيرًا إلى أنه وفقا لبعض تقارير البنك الدولي فإن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2022 سجلت تراجعاً بنسبة 0.44%، وهذا التراجع لم يحدث منذ عام 1995 أي منذ حوالى 28 عامًا تقريبا.

جهود دولية للحد من هيمنة الدولار

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك جهود دولية قائمة حاليا للحد من هيمنة الدولار، مشيرا إلى أن الصين وروسيا وعدد كبير من دول العالم من بينها مصر والبرازيل والأرجنتين والهند وإيران بدأوا في العمل على الاستغناء عن الدولار تدريجيًا والاعتماد على العملات الأخرى فى التبادل التجاري فيما بينهم، وأبرز الاتفاقيات الدولية التي تمت في هذا الشأن «مبادرة الحزام والطريق» ومجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، ومنظمة «شنغهاي للتعاون».

خطوات للحد من هيمنة الدولار

في السياق، قال الدكتور وائل سلام خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إن هناك خطوات جادة من روسيا للحد من هيمنة الدولار بتعاونها مع الصين وعدد من دول العالم، مشيرًا إلى أنه من ضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي الروسي مؤخرًا اعتماد اليوان الصيني كأحد العملات المهمة التي يستخدمها عملة بديلة في معاملاته التجارية.

الإمارات ومصر والبرازيل وإيران وبنجلادش ابرز المنضمين لـ«بريكس»

وأضاف «سلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمر لم يتوقف عند روسيا والصين وإنما هناك دول أخرى منها الإمارات العربية المتحدة والتي قررت تسوية المعاملات النفطية بين روسيا والهند من باستخدام عملات ثالثة، بما في ذلك الدرهم الإماراتي بشكلٍ أساسي، مشيرا إلى أن مصر أيضا أعلنت اهتمامها بتنويع مصادر العملات الأجنبية والاستفادة من قوة عملتها «الجنيه» في تسوية تعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى، عبر طلب الانضمام إلى مجموعة «بريكس».

طهران استخدمت اليوان الصيني

وتابع سلام، أن هناك اتفاق تم بين كل من البرازيل والصين على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري فيما بينهما، بدلًا من الدولار، ودفعت بنجلاديش باليوان الصيني لروسيا التي تقيم لديها محطة للطاقة النووية، فيما بدأت الأرجنتين في دفع مقابل الواردات من الصين باليوان بدلا من الدولار، مشير إلى أن طهران استخدمت اليوان في تعاملاتها مع بكين.