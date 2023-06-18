سعر الدولار اليوم الأحد 18-6-2023 في البنوك المصرية.. هدوء ملحوظ

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 18-6-2023 في البنوك المصرية، وبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه، ويسجل سعر الدولار الأقل بيعًا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

يبلغ سعر شراء الدولار 30.75 جنيه والبيع 30.85 جنيه داخل بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

يسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وعن سعر الدولار داخل ميد بنك يبلغ 30.88 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك HSBC يسجل 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ويبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.