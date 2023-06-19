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استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:30 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023 في البنوك المصرية بشكل ملحوظ، إذ بلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، فيما سجل سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

أعلن البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم الاثنين، حيث سجل 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيها. 

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيها وذلك بالنسبة للشراء أما البيع يسجل 30.96 جنيها. 

سعر الدولار في بنك مصر

يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 بالنسبة لسعر البيع. 

 

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في ميد بنك 

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم داخل ميد بنك، أعلن البنك أنّ سعر الشراء يسجل 30.88 جنيه والبيع 30.95 جنيه. 

 

 

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعن سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس يسجل 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع يبلغ 30.95 جنيه.

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