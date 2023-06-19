«الغرف السياحية»: السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر إرسالا للسياح

كشف محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الإحصاءات الرسمية كشفت تصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المرسلة للسياح إلى مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الماضي، لافتا إلى أن الجماهيرية الليبية جاءت في المركز الثاني، فيما احتلت الإمارات المركز الثالث تلتها الكويت.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر خلال عام 2022

وأضاف لـ«الوطن»، أن السعودية احتلت المركز الأول عربيا في إرسال السياح لمصر خلال العام الماضي، موضحا أن أكثر من 85% من الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا من الدول العربية وتحديدا دول الخليج العربي، مشددا على أنه رغم التسهيلات التي أقرتها مصر بمنح تأشيرات دخول لسياح دول المغرب العربي إلا أن نسب التدفقات السياحية الوافدة من تلك الدول لازالت ضعيفة، مطالبا بإطلاق حملات في المغرب وتونس والجزائر للترويج للتيسيرات التي أقرتها مصر بخصوص منح التأشيرة لمواطنى تلك الدول.

نسب إشغال فنادق القاهرة ستتخطى الـ90% بداية من الشهر المقبل

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية سترتفع بشكل كبير بداية من شهر يوليو المقبل، موضحا أن نسب إشغال فنادق القاهرة ستتخطى نسبة الـ 90% بداية من هذا الشهر وحتى انتهاء الموسم السياحي الصيفى، منوها بأن الغالبية الكبرى من السياح العرب الوافدين لمصر يحرصون خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري على الإقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.