تفاصيل الوظائف الإدارية بمترو الأنفاق.. اعرف الشروط وموعد التقديم

كشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تفاصيل الوظائف الإدارية المطلوبة، والشروط الخاصة بكل منها، موضحة أنَّ التقديم يستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام الكامل بكل الشروط الخاصة بالتقديم.

الوظائف الإدارية بالهيئة القومية لمترو الأنفاق، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة، تشمل مترجم لغة صينية إلى الإنجليزية أو العربية ومحامي وأخصائي موارد بشرية وتدريب وأعمال إدارية وأخصائي مشتريات وأخصائي إدارة الوثائق.

وظيفة مترجم لغة صينية إلى اللغة الإنجليزية والعربية

الشروط العامة:

- اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات بنسبة:

* 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

* 60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال.

* 70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- ليس لديه أي سجلات جنائية.

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرية أو عمي الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

اشتراطات الوظيفة:

- شهادة جامعية درجة البكالوريوس «كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الآداب»

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا.

- 2 سنة خبرة فيما فوق في الترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة الإنجليزية والعربية

- يجيد برامج الميكروسوفت وعلى دراية بمفردات المخزون المتداول

- لديه القدرة على ترجمة التقارير المختلفة.

- التكييف مع الوردية الليلية.

وظيفة محامي

الشروط العامة:

- اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات بنسبة:

* 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية

* 60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال

* 70% فيما أعلى لوظائف الترجمة

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- ليس لديه أي سجلات جنائية.

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرية أو عمي الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

اشتراطات الوظيفة:

- شهادة جامعية درجة الليسانس أو أعلى تقدير عام جيد.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

- 3 سنوات خبرة فيما فوق في القانون وقوانين العمل والقدرة على صياغة العقود والتفاوض بشأنها، ودراية تدفق عمل التأمين القانوني للسكك الحديدية واتصال قوي ومهارات كتابية.

- مقيد بنقابة المحاميين أمام المحاكم الابتدائية.

- اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة كلغة عمل.

وظيفة أخصائي موارد بشرية وتدريب وأعمال إدارية

- اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات بنسبة:

* 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

* 60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال.

* 70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- أن يكون قد أتمّ الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- ليس لديه أي سجلات جنائية.

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرية أو عمي الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

اشتراطات الوظيفة

- شهادة جامعية درجة البكالوريوس أو أعلى مناسب تقدير عام جيد

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

- 3 سنوات خبرة فيما فوق في مجال الموارد البشرية وصياغة ومراقبة التدريب وخطط التدريب وتنسيق الاجتماعات والأعمال الإدارية والقوانين.

- اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة.

- على دراية بالتنظيم الإداري والقوانين واللوائح والخبرة فيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب والإلمام بقوانين العمل.

وظيفة أخصائي مشتريات

- اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات بنسبة:

* 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

* 60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال.

* 70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- ليس لديه أي سجلات جنائية.

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرية أو عمي الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

اشتراطات الوظيفة

- بكالوريوس التجارة أو ما يعادلها تقدير عام جيد جداً.

- لا يزيد السن على 35 عامًا.

- 3 سنوات خبرة عملية فيما فوق في اللوجستيات والمشتريات على دراية بشراء المواد والمعرفة المهنية وبارع في برامج الميكروسوفت.

- اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة.

وظيفة أخصائي إدارة الوثائق:

- اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات بنسبة:

* 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

* 60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال.

* 70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- أن يكون قد أتمّ الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- ليس لديه أي سجلات جنائية.

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرية أو عمي الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

اشتراطات الوظيفة:

- شهادة جامعية درجة البكالوريوس أو أعلى مناسب تقدير عام جيد جداً.

- لا يزيد السن على 35 عامًا.

- 3 سنوات خبرة عملية فيما فوق في إدارة الوثائق، وإدارة المؤسسات وكتابة المستندات وبرامج الميكروسوفت وتشغيل برنامج الوثائق وتطوير الخطط وتدريب مراقبي الوثائق والمهندسين على استخدام برامج التحكم في الوثائق وتطوير الخطط ونظام التكوين وتسجيل وترميز وتصنيف واستعارة وأرشفة الوثائق المرسلة والمستلمة آليا وإنشاء نظام الـkpi لطلبات المراسلات ووقت الاستجابة وتداول المستندات المعنية وتحديث ومتابعة حالة المستندات المستلمة والمرسلة.

- القدرة على إنشاء دورات مستندية يدوياً وإلكترونياً.

- مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية كاللغة العمل الأساسية قراءة وكتابة.