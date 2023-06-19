السيطرة على حريق بمستشفى ميت سلسيل بالدقهلية ونقل 7 أطفال من الحضانات

شب حريق في حجرة الأمن بمستشفى ميت سلسيل المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم، وجرى نقل 7 أطفال بالحضانات إلى حضانات مستشفى دكرنس العام، خوفا عليهم من الدخان الكثيف الذي نجم عن الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على النيران بمساعدة العاملين ومعدات الإطفاء في المستشفى، دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل، بنشوب حريق في مستشفى ميت سلسيل المركزي.

السيطرة على حريق بمستشفى ميت سلسيل بالدقهلية

هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده، ونظرا للدخان الكثيف نقلت سيارات الإسعاف الأطفال الموجودين بالحضانات إلى مستشفى دكرنس العام.

«صحة الدقهلية»: حريق بسيط في غرفة الأمن بمستشفى ميت سلسيل

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن حريقا بسيطا شب في غرفة الأمن بمستشفى ميت سلسيل المركزي، وجرت السيطرة عليه، ونجم عنه دخان كثيف داخل المستشفى، فكان القرار بنقل 7 أطفال إلى حضانات أقرب مستشفى، وهو دكرنس العام.

نقل 7 أطفال إلى حضانات مستشفى دكرنس

وأضاف «مكين» لـ«الوطن»، أن نقل الأطفال جاء للحفاظ على صحتهم، ولم يتأثر أي طفل بالدخان، كما أن الحريق لم يمتد إلى أي مكان آخر سوى حجرة الأمن.

وأكد أن سبب الحريق غير معلوم حتى الآن، والأمر في يد الأدلة الجنائية لاكتشاف سبب الحريق.