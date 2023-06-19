مناسك الحج بالترتيب.. تعرف على خطواتها بطريقة مبسطة

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على يوتيوب مناسك الحج بالترتيب، وذلك في حوار مطول للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، يوضح فيه الصورة الصحيحة لأداء مناسك الحج للمعتمرين سواء المفرد أو المتمتع أو المقارن بالترتيب الصحيح، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية وفقا لحوار علي جمعة.

مناسك الحج بالترتيب

1- الإحرام

تبدأ مناسك الحج بالإحرام، إذ أوضح الدكتور على جمعة في حديثه عن مناسك الحج أنه إذا عزم المسلم على الحج فإنه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنه ينوى العمرة، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج من داخل مكة المكرمة، وفي حال نية جمع العمرة والحج معا ولا يتحلل إلا بعد نهاية النسكين جميعا، وفي حال أراد الإفراد فإنه يحرم بالحج فقط ثم بعد الانتهاء منه يخرج للحل، ثم ينوى العمرة ويأتي بها، ويكون ذلك كله في أشهر الحج.

2- دخول مكة والطواف

تأتي خطوة دخول مكة والطواف خطوة ثانية في مناسك الحج بالترتيب، إذ دخل الحاج مكة بادر إلى المسجد الحرام، ويبدأ نسكه بالطواف والسعي، ويكون للمتمتع وللقارن طواف العمرة، وللمفرد طواف القدوم.

3- السعي بين الصفا والمروة

وفي الخطوة الرابعة من مناسك الحج يسعى المتمتع والقارن للعمرة بين الصفا والمروة ويجوزللحاج المفرد أو القارن السعي مبكرا بنية سعي الحج فيسقط عنهما السعي بعد طواف الحج ويكون ذلك كافيا للحاج القارن عن سعي عمرته.

4- يوم التروية في مناسك الحج

وأوضح جمعة خلال حواره أن يوم التروية يحرم المتمتع بالحج من داخل مكة، ويسن للحاج أن ينطلق إلى منى، ويصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا للرباعية فقط بلا جمع، ثم يصلي فجر يوم عرفة.

يوم عرفة في مناسك الحج

5- يوم عرفة

- يخرج الحاج مع شروق شمس يوم عرفة (وهو التاسع من ذي الحجة) إلى نمرة, فيبقى بها إلى صلاة الظهر. فيصليها هي والعصر جمع تقديم.

- ثم يخرج إلى جبل الرحمة بعرفة أو أي مكان بها فيقف بها حتى غروب الشمس

- ثم يتحرك من عرفة بعد الغروب حتى يصل إلى المزدلفة، فيصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء فيقف بها حتى غروب الشمس.

- ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلي الفجر بها، صباح يوم النحر(يوم العاشر من ذي الحجة).

6- يوم النحر (يوم العاشر من ذي الحجة)

يظل الحاج بالمزدلفة حتى يصلي بها الفجر أي: فجر اليوم العاشر من ذي الحجة

- ثم يقف بالمشعر الحرام، وهو بالمزدلفة، من بعد صلاة الفجرحتى يسفر ضوء الفجر ويظهر جيدا.

- ثم يتحرك بعد إسفار الفجر وظهور صوله جيدا يوم العاشر قبل طلوع الشمس، فيتجه إلى منى مرة أخرى، فإذا وصل إلى منى قام برمي جمرة العقبة الكبرى، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمرات وألا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات.

7- رمي الجمرات يوم النحر

يقوم المعتمر برمي الجمرات يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، ويشرع في أعمال يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعى الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد 21 حصاة.

8- طواف الإفاضة: وبعد رمي جمرة العقبة يقوم الحاج بنحر الهدي للمتمتع وللقارن، ثم يأتي دور الحلق أو التقصير، وبعد ذلك يؤدي الحاج وطواف الإفاضة.

9- المبيت بمنى ورمي الجمرات

ويبيت الحاج ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ضمن مناسك الحج، إذ أوضح المفتي السابق أن المبيت بمنى سنة عند الحنفية.

10- أيام التشريق (من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر):

ثم يبيت الحاج بمنى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضا، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمارات وألا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات.

أن تعجل واكتفى بيومين نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث.

ان لم يتعجل بات بمنى الليلة الثالثة حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة)، ذهب لرمي الجمرات ولا يبقى إلى اليوم الثالث.

11- طواف الوداع

ويأتي طواف الوداع كأخر خطوة في مناسك الحج، إذ يطوف الحاج طواف الوداع وهو سنة عند المالكية، ويكون هذا أخرعهده بالبيت، وبهذا تنتهي مناسك الحج.