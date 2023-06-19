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«أمن المنافذ» يضبط 2062 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:27 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 2062 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام:

ضبط 20 قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:

ضبط قضيتين.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 195 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات:

ضبط 4 قضايا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات