«أمن المنافذ» يضبط 2062 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:27 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:
في مجال ضبط المخالفات المرورية
ضبط 2062 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام:
ضبط 20 قضية.
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:
ضبط قضيتين.
في مجال تنفيذ الأحكام:
تنفيذ 195 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات:
ضبط 4 قضايا.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.