خطوات معرفة نتائج البكالوريا 2023 في المغرب لـ الدورة العادية والاستدراكية

مع انتهاء الفصل الدراسي لهذا العام في عدد كبير من الدول العربية، يرغب الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج البكالوريا 2023 في المغرب الدورة العادية والاستدراكية، من أجل الاحتفال بنجاح أبنائهم، والتي أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي عن موعد الكشف عن النتائج خلال الأيام القليلة الماضية.

وتستعرض «الوطن» موعد وطرق الحصول على نتائج البكالوريا 2023 في المغرب الدورة العادية والاستدراكية، من ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم المواطن على مدار الساعة 24 ساعة.

نتائج البكالوريا 2023 في المغرب الدورة العادية والاستدراكية

ووفقا للصحف المغربية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي عن موعد ظهور نتائج البكالوريا 2023 في المغرب الدورة العادية والاستدراكية، إذ أن الدورة العادية، بدأت ظهور نتائجها وفقًا لما هو معلن الساعات الأولى من الساعات الأولى لليوم الإثنين، في حين ستظهر نتائج الدورة الاستدراكية يوم 13 يوليو المقبل، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 في المغرب الدورة العادية والاستدراكية

يدخل الطالب الذي يرغب في الحصول على نتائج البكالوريا 2023 في المغرب الدورة العادية والاستدراكية، على الموقع الرسمي بـ وزارة التربية والتعليم المغربية مع إدخال الرقم التعريفي الخاص بالطالب ثم يضغط على أيقونة بحث، وحينها تظهر له كل النتائج الخاصة بالامتحانات التي خاضها من أجل الحصول على شهادة البكالوريا.