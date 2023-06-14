أماكن بيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ التموين في قنا

وفرت مديرية التموين والجمعيات الاستهلاكية منافذ بيع سلع غذائية جديدة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى، وجرى تدعيمها بدواجن مجمدة ولحوم طازجة بأسعار مخفضة للجمهور، تختلف عن مثيلتها في الأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، بحسب تصريحات أحمد السيد وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، لذا نستعرض أماكن تلك المنافذ حتى يتمكن الأهالي من شراء مستلزمات البيت.

منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم في قنا

- منافذ الجمعية المصرية في مدينة قنا، بجانب بنك القاهرة، وحي المصالح، وهايبر المصرية في منطقة الشؤون شرق المدينة.

- منافذ بيع الجمعية المصرية في مدن المحافظة «أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف وقفط ونقادة وقوص».

- منفذ الجمعية الاستهلاكية بجوار البنك الزراعي بمدينة قنا.

- منافذ بيع ديوان عام محافظة قنا الذي يباع فيها منتجات مشروعات الأمن الغذائي، وتوجد بجوار محطة قنا وميدان الساعة، وبجوار مدرسة الشهيد وأمام كلية هندسة القديمة.

منافذ بيع اللحوم البلدي المخفضة في قنا

أما عن أماكن بيع لحوم بلدي طازجة بأسعار مخفضة في مدينة قنا، كالتالي:

- منفذ بيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار 220 جنيها للكيلو، بجوار الجمعية الاستهلاكية بجوار البنك الزراعي.

- منفذ بيع ميدان الساعة، ويستخدم لحوم العجول البلدي من مزرعة مشروعات الأمن الغذائي بمحافظة قنا.