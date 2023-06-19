دعاء يوم عرفة لعائلتي: اللهم أبعد عنها عين الحاسد وقلب الحاقد والقريب المنافق
كتب:
أحمد الشرقاوي
12:30 م | الإثنين 19 يونيو 2023
يوم عرفة - أرشيفية
حب العائلة من الصفات الحميدة التي لابد أن يتمتع بها الشخص ويحرص على مراعاة الود والصداقة بين عائلته وجيرانه، ويعتبر يوم عرفة من أحب الأيام إلى الله عز وجل، وقد أوصى النبي الكريم أمته بالإكثار من الأدعية والذكر في هذا اليوم الكريم خاصة أنه يفصلنا عن يوم عرفة أيام قليلة ولذلك كثر البحث عبر محرك جوجل بجملة دعاء يوم عرفة لعائلتي.
دعاء يوم عرفة لعائلتي
وقبل استعراض دعاء يوم عرفة لعائلتي، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بصيام يوم عرفة وذلك لحديثه الشريف:«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».
أدعية يوم عرفة لعائلتي
وبخصوص دعاء يوم عرفة لعائلتي، ستعرض «الوطن» عددًا من الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال لا الحصر آملين في استجابة الدعاء في هذا اليوم المبارك.. ومن هذه الأدعية:
- اللهم أصلح ذات بيننا، وارزق عائلتي العافية وراحة القلب.
- يا رب إن عائلتي هي من أجمل هدايا ومن أغلى ما رزقتني فاحفظهم لي وأسعدهم يا حافظ النعم.
- يا رب احفظ لي عائلتي ومن أحب، واستودعتك اللهم عائلتي فأبعد عنهم ضجيج النبض المزعج، وعين الحاسد، وقلب الحاقد، والقريب المُنافق.
-اللّهم احمي عائلتي يا الله من حـزن يسكن أعينهم ؛ ومن خبر يقطـع طريق سعادتهم، ومن مرض ينزع صحتهم، ومن هموم الحياة وأوجاعها
اللهم حصن عائلتي ونفسي بحصنك الحصين وحبلك المتين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين وتلبس وتسلط الجن والشياطين.
- اللهم احفظ عائلتي فهم أغلى ما أملك وارحمنا في دنياك وارحمنا في آخرتك واكتب لنا ما هو خير واصرف عنا ما هو شر ولا تكشف لنا ستر.
- اللهم احفظ إخوتي وعافهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم.
- اللهم وفق اخوتي وذرياتهم واجمع شملهم واصلح نياتهم وذرياتهم.
- اللهم لكل شخص من عائلتي في نفسه حاجات وحاجات فأقضِ حوائجهم فيما يرضيك يا قاضِ الحاجات.