دعاء يوم عرفة لعائلتي: اللهم أبعد عنها عين الحاسد وقلب الحاقد والقريب المنافق

حب العائلة من الصفات الحميدة التي لابد أن يتمتع بها الشخص ويحرص على مراعاة الود والصداقة بين عائلته وجيرانه، ويعتبر يوم عرفة من أحب الأيام إلى الله عز وجل، وقد أوصى النبي الكريم أمته بالإكثار من الأدعية والذكر في هذا اليوم الكريم خاصة أنه يفصلنا عن يوم عرفة أيام قليلة ولذلك كثر البحث عبر محرك جوجل بجملة دعاء يوم عرفة لعائلتي.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

وقبل استعراض دعاء يوم عرفة لعائلتي، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بصيام يوم عرفة وذلك لحديثه الشريف:«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

أدعية يوم عرفة لعائلتي

وبخصوص دعاء يوم عرفة لعائلتي، ستعرض «الوطن» عددًا من الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال لا الحصر آملين في استجابة الدعاء في هذا اليوم المبارك.. ومن هذه الأدعية:

- اللهم أصلح ذات بيننا، وارزق عائلتي العافية وراحة القلب.

- يا رب إن عائلتي هي من أجمل هدايا ومن أغلى ما رزقتني فاحفظهم لي وأسعدهم يا حافظ النعم.

- يا رب احفظ لي عائلتي ومن أحب، واستودعتك اللهم عائلتي فأبعد عنهم ضجيج النبض المزعج، وعين الحاسد، وقلب الحاقد، والقريب المُنافق.

-اللّهم احمي عائلتي يا الله من حـزن يسكن أعينهم ؛ ومن خبر يقطـع طريق سعادتهم، ومن مرض ينزع صحتهم، ومن هموم الحياة وأوجاعها

اللهم حصن عائلتي ونفسي بحصنك الحصين وحبلك المتين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين وتلبس وتسلط الجن والشياطين.

- اللهم احفظ عائلتي فهم أغلى ما أملك وارحمنا في دنياك وارحمنا في آخرتك واكتب لنا ما هو خير واصرف عنا ما هو شر ولا تكشف لنا ستر.

- اللهم احفظ إخوتي وعافهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم.

- اللهم وفق اخوتي وذرياتهم واجمع شملهم واصلح نياتهم وذرياتهم.

- اللهم لكل شخص من عائلتي في نفسه حاجات وحاجات فأقضِ حوائجهم فيما يرضيك يا قاضِ الحاجات.