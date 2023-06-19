كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والصينية» و عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية ومواصفات الورقة الامتحانية .

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 :-

- الدرجة الكلية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 40 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 34 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 6 درجات.

- عدد أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 31 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالين.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 29 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجة واحدة: 24 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 5 أسئلة.

- زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: ساعتين.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية ..التظليل بالجاف

وفي هذا السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة ، بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت، وعدم الكتابة علي كتيب المفاهيم المقرر أن يتسلمه مع ورق الأسئلة والبابل شيت.

كما وجهت وزارة التعليم، بالالتزم بالمساحات المخصصة لإجابات الأسئلة المقالية بامتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، مشيرة إلى أنّه في حالة تعديل إجاباتك يتمّ وضع علامة «إكس» عليها ثم ظلل دائرة أخرى.