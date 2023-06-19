«الإحصاء»: 11.2مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2021 / 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي لعام 2021 / 2022.

مياه الشرب النقية

وأكد الجهاز في النشرة السنوية أن إجمالي كمية المياه النقية المنتجة بلغت 11.2مليـار م3 عـام 2021 / 2022، مقابـــــل 11 مليار م3 عـــــام 2020 / 2021 وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1115محطـة بكمية إنتــاج قـدرها 9.9 مليار م3 عام 2021 / 2022.

عدد محطات المياه النقية الارتوازية

بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة مـــن الميـاه الارتوازية 1584 محطـة بكــمية إنتاج قــدرهــا مليار م3 عـام 2021 / 2022، وبلغ إجمالي عدد محطــــــــات الميــــــــــاه النقية المنتجة من ميـــــــاه الآبــــار 38 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.04مليار م3 عـام 2021 / 2022.

محطات المياه النقية المحلاة من البحار

ووفقا للنشرة، بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 54 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام 2021 / 2022، وبلــغ إجمالي كمية الميــــاه النقية المستهلكة 8.8 مليار م3 عـام 2021 / 2022 مقابـل 8.5 مليار م3 عـام 2020 / 2021، وبلــغ متوسط نصيـب الفرد من الميـاه النقيــة المنتجــة 106.9 م3 عــام 2021 / 2022 مقـابل 106.8م3 عـام 2020 / 2021.

متوسط نصيب الفرد من الميــــــاه النقيــــــــة

كما بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 83.9 م3 عـام 2021 / 2022 مقابل 82.6 م3 عام 2020 / 2021، وبلغـت نسبة الفـــاقـد مـن الميـاه 26.5% عام 2021 / 2022 مقابـل 27.9% عـام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 5%.

وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99.2%، بينمــا بلغت هذه النسبة لمحطـات الإنتاج التـابعة لهيئة قنـاة السويس 95.9% عـــــــــام 2021 / 2022.

وفيما نسبة التطـابق في شبكات التوزيـع للشركات التــابعة للشـركة القــابضة بلغت 97.1% بينما بلغت 96.3% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2021 / 2022.

الصرف الصحي

بلـغ إجمالي عدد محطـات الصرف الصـــــــحي المعـــالج 484 محطة عــام 2021 / 2022 مقابــــــــل 475 محطة عـام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، كما بلـغ إجمالــي كمــــية الصـــرف المعالج 5.23 مليـار م3 عـام 2021 / 2022.