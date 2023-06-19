عاجل.. «تعليم القاهرة» تعلن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني «صناعي، تجاري، فندقي، زراعي» للعام الدراسي 2023-2024.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة.. بدائل الثانوية العامة

وترصد «الوطن» مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة، كالتالي:

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

وكان اللواء خالد عبد العال، اعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام، بحد أدنى 245 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة.