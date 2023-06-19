موعد عيد الأضحى.. دار الإفتاء المصرية توضح

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الأضحى، بعد ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة، إذ أكدت أن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، على أن يكون موعد عيد الأضحى، بناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم (170/ هـ) فقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ 1444 هجريًّا.

دار الإفتاء المصرية

وبخصوص موعد عيد الأضحى المبارك، أكّدت دار الإفتاء أنَّ يومَ الإثنين الموافق 19 يونيو لعام 2023 ميلاديًّا، أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا، موضحة أنَّ موعد عيد الأضحى، سيحل موعد عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء المقبل 28 يونيو 2023، على أن تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر.

موعد عيد الأضحى

وقبل موعد عيد الأضحى، أكّدت وزارة الأوقاف أنها تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، بحملات موسعة للتأكد من نظافة المساجد، ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات، بالقيام بحملة نظافة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ من بعد غد الأربعاء، وحتى صلاة العيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنَّ إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، وفي الساحات التي تحددها كل مديرية، في ضوء نفس الضوابط السابق اتباعها في صلاة عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.