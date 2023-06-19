الكشف على 1573 مواطنا في قافلة طبية بـ«حاجر بني سليمان» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، الكشف الطبي على 1573 مريض في قافلة طبية مجانية بقرية «حاجر بني سليمان»، التابعة لمركز بني سويف، على مدار يومين، وتوفير الدواء والتحاليل بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة فحص المرضى في 7 تخصصات بقرية «حاجر بني سليمان»، التابعة لمركز بني سويف، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1573 في تخصصات: الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 61 تحليلاً بمعمل الدم، و44 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 14 أشعة، وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج بجانب إجراء 59 أشعة موجات فوق صوتية، واستصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».