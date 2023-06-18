تنظيم قافلة طبية مجانية لدعم 3 قرى بمحافظة الغربية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 70 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، والشعبية مركز المحلة الكبرى، وكفر سبطاس بمركز طنطا في محافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

10 عيادات تخصصية

بدأت القافلة في الساعة التاسعة صباح إلى الساعة الواحدة ظهرأ، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامه، أطفال، باطنة، مسالك»، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

خدمات طبية بالمجان

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنمية القرى

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.