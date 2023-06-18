إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، إذ تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من إزالة 22 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وبناء دون ترخيص، منها 12 حالة على أراضٍ زراعية إلى جانب إيقاف حالتي بناء دون ترخيص، وفك شدتين خشبيتين وإيقاف حالة بناء لدور سادس دون ترخيص، وإزالة 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرى شلقام وساقولا .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي التحرير وكفر الصلحين التابعتين لمجلس قروى برطباط.

إزالة تعديات على الأرض الزراعية

وفى مركز المنيا، نفّذت الوحدة المحلية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ منها 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرية بني أحمد الغربية، وحالتين على أملاك دولة بقرية طوخ الخيل، وإزالة حالة وردم أساس بقرية البرجاية و5 حالات تعد على أراضي زراعية دون ترخيص بقرية تله، مؤكدًا استمرار الحملات لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وقف بناء مخالف في سمالوط

كما شنّت الوحدة المحلية في مركز سمالوط حملة إزالة مكبرة بقري قلوصنا والجزائر ودفش، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضس الزراعية، وإيقاف وفك شدة خشبية لعمل أعمدة خرسانية بحى جنوب المدينة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مطاي، نفّذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات وأسفرت عن إزالة في المهد لـ3 حالات تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني منها حالة بحي غرب المدينة وحالة بعزبة شاكر، وحالة تعد أخرى على أرض زراعية بعزبة نخلة التابعة لمجلس قروى إبوان.