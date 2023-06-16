إزالة 21 تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بسمالوط وملوي، أزالت 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عدد من حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي، وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ففي مركز ومدينة سمالوط، أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعد خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة نفذتها الوحدة المحلية بأحياء شمال وشرق المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية العوايسة التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استرداد أملاك الدولة في مركز ملوي

وفى مركز ملوي، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالمركز منها حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى دروة، و 3 حالات أملاك دولة بقرية دير أبو حنس، وحالتي تعد على أملاك الدولة بقريتي الشيخ عبادة وتونا الجبل، وحالة تعد بدون ترخيص بقرية أبو قلته بمجلس قروي إبشادات، حيثُ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في المتابعة والرصد الميداني وتكثيف المرور بالقرى والأحياء بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.