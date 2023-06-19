«الغرف السياحية»: أعداد الحجاج المصريين يتجاوز الـ40 ألفا هذا العام

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إجمالي أعداد الحجاج المصريين لهذا العام سيتخطى حاجز الـ 40 ألف حاج وذلك بعد إضافة أعداد المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج المباشرة الفردية من الجهات السعودية، إلى جانب الحصة الرسمية لمصر من تأشيرات الحج التي تنظمها وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والتي تبلغ نحو 35 ألف تأشيرة، موضحا أن عدد تأشيرات الحج المباشرة التي تحصل عليها مصريين هذا العام بلغت أكثر من 6 آلاف تأشيرة.

إخطار وزارة السياحة شرط لتنفيذ رحلات الحج المباشر

وأضاف لـ«الوطن»، أنه حال رغبة أيٍ من شركات السياحة المصرية في تنظيم تأشيرات الحج المباشرة فعليها اخطار وزارة السياحة وذلك حتى يتسنى تنظيمها عبر بوابة الحج الموحدة، لافتا إلى أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج فضلا عن حصتي وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية تم تنظيم جميعها للمرة الأولى عبر بوابة الحج المصرية الموحدة.

أخر رحلات الحج السياحي ستنطلق الخميس المقبل

وأشار إلى أن جميع حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج سيكتمل عقد وصولهم إلى الأراضي المقدسة يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن آخر رحلات الحج السياحي مستوى الـ 5 نجوم ستنطلق مساء الخميس المقبل، موضحا أن جميع حجاج السياحة الذين وصلوا للسعودية حتى الآن بخير وتم تسكينهم في الفنادق والعمائر وفقا لماء جاء ببرنامج الحج الخاص بكل شركة.