عدد أسئلة امتحان الألماني للثانوية العامة 2023.. اعرف توزيع درجات

شكل وتفاصيل وعدد أسئلة امتحان الألماني للثانوية العامة 2023، من أكثر الأسئلة بين طلاب الصف الثالث الثانوي، والذي يؤدونه غداً الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعتين، وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان الألماني الثانوية العامة 2023.. عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لامتحان الألماني ثانوية عامة 2023، وفقاً لمواصفات ورقة الأسئلة المعدة من المركز القومي للامتحانات، والتقويم التربوي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

عدد أسئلة امتحان الألماني ثانوية عامة 2023: 31 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية امتحان الألماني ثانوية عامة 2023: سؤالان.

- عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الألماني ثانوية عامة 2023: 29 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الألماني ثانوية عامة 2023 بدرجة واحدة: 24 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الألماني ثانوية عامة 2023 بدرجتين: 5 أسئلة.

- الدرجة الكلية امتحان الألماني ثانوية عامة 2023: 40 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية امتحان الألماني ثانوية عامة 2023: 34 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية امتحان الألماني ثانوية عامة 2023: 6 درجات.

- زمن امتحان الألماني ثانوية عامة 2023: ساعتين.

تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة أثناء امتحانات الثانوية العامة 2023:

- تسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

- التنبيه علي الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب علي كتيب المفاهيم.

- التأكد من الحل في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

- تظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

- تظليل الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف بالبابل شيت.