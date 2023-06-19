مدحت صالح يكشف تفاصيل مشروع «الأساتذة»: نسعى لتحديث التراث الموسيقي

كشف الفنان مدحت صالح، عن تفاصيل مشروع «الأساتذة» الذي يعمل عليه بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، موضحاً أن المشروع محاولة لتحديث والحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي للأساتذة الكبار سواء الراحلين أو الموجودين بيننا.

إعلان تفاصيل مشروع «الأساتذة.. ومدحت صالح»

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد «الأساتذة.. ومدحت صالح» بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والفنان مدحت صالح، والمنعقد حالياً بالأوبرا.

وقال مدحت صالح: «فكرة هذا المشروع عبارة عن حالة حب من المطرب أو المطربة تجاه أي ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه قط»، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

وتابع: «الحلم بالنسبة لي، أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على التراث الموسيقي»، لافتاً إلى أن المطربين كانوا يصعدون على المسرح من قبل ويقدمون أغاني بشكل معتاد وتقليدي، «أعتقد أنه حان الوقت لتقديم أشكال جديدة للجمهور».

تحويل التخت إلى أوركسترا وعمل هارموني

وأضاف مدحت صالح: «لدينا رغبة لتحويل التخت إلى أوركسترا وعمل هارموني، مع الحفاظ على أساس العمل الفني، بالتعاون مع موزعين على قدر عال من الاحترافية والتميز، والاستعانة بآلات موسيقية مختلفة، وذلك يعطي فرصا للفرق الموسيقية الجديدة».

واختتم: «لدينا إمكانات ضخمة، وعازفين وموزعين أصحاب خبرات عالية، ما يتيح الفرصة لإعادة صياغة للمكتبة الموسيقية».

ويأتي حفل مدحت صالح، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 7 يوليو المقبل، تحت عنوان «الأساتذة.. والفنان مدحت صالح»، وسيُعرض بشكلٍ حصري، عبر شبكة تليفزيون الحياة، على الهواء مباشرة.