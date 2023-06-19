حبس عامل بتهمة إنهاء حياة زميله في مشاجرة بالقليوبية

لقي عامل بمدينة بنها مصرعه في مشاجرة مع زميله بسبب خلافات بينهما، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام، والتصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث.

ولقي عامل مصرعه في قرية «بطا» بمركز شرطة بنها، إثر إصابته بجروح في الرأس خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات، ونُقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي ببنها، إلا أنه لقي مصرعه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

حبس المتهم بقتل عامل ببنها

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثمان المتوفى، وطلبت تقرير أعمال الطبيب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين إصابة «أمير س ا»، 35 سنة، عامل، بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها، وبسؤال زوجته اتهمت «محمدع»، عامل، بالتعدي على زوجها بماسورة حديدية، محدثا إصابته بسبب خلافات بينهما.

ضبط المتهم

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلص من الماسورة أداة الجريمة بإلقائها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.