والد ضحية مشاجرة الدفاع عن مسن بنها يروي التفاصيل: دفع ثمن شهامته

«دفع ثمن شهامته والمتهمون انهالوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء وقتلوه وحرموه من الحياة»، هكذا بدأ عوني محمد والد الشاب أحمد عوني ضحية مشاجرة الدفاع عن مسن في مدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني نتيجة مشاجرة مع 3 سائقين بسبب الأجرة.

وأوضح الأب لـ«الوطن» أن نجله كان يستعد للخطوبة واختيار شريكة حياته عقب العيد وكان ينتظر رمضان بفارغ الصبر لكنه حرم منه وجرى دفنه قبل رمضان بيوم بعد قتله غدرا من المتهمين.

دفع ثمن شهامته والد ضحية مشاجرة بنها ينعيه

أوضح والد ضحية مشاجرة الشهامة ببنها أن المتهمين انهالوا على نجله بالضرب بالشوم والأسلحة البيضاء وشلوا حركته وطعنوه في ظهره بعد أن تدخل للدفاع عن مسن يعمل طبيبا تشاجر معهم بسبب الأجرة فما كان منهم إلا أن تجمعوا على نجله وقتلوه مطالبا بالقصاص من الجناة.

أشار والد الشاب أحمد عوني ضحية مشاجرة الدفاع عن مسن إل أنه راض بقضاء الله ولكن مصدوم بعد أن حرم من نجلي بهذه الطريقة: «أتمنى أن يكون في مكان أحسن لأنه كان دائم فعل الخيرات ودفاعه عن المسن في ميزان حسناته، أريد القصاص لابني وأن يدفعوا ثمن جريمتهم حيث كان المجني عليه مثالا للشهامة».

تفاصيل قتل شاب في مشاجرة الشهامه ببنها

كانت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية قد ألقت القبض على المتهمين بقتل شاب لدفاعه عن مسن يعمل طبيبا بمنطقة الحرس الوطني ببنها لقيام أحدهم بالتشاجر معه بسب الخلاف على الأجرة وإحالتهم لجهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى

وأمرت جهات التحقيق بقسم أول بنها بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وشيعت جنازة الفقيد وسط دموع وأحزان أسرته لمثواه الأخير بمقابر أسرته بمدينة بنها.

وكانت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية تلقت إخطارًا من قسم أول بنها، بمقتل شاب يدعى أحمد عوني، على يد 3 سائقين بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المجني عليه، إثر تعدي المتهمين عليه بأسلحة بيضاء وشوم، لقيامه بالتدخل للدفاع عن رجل مسن طبيب، تشاجر معه أحد المتهمين معه على ثمن الأجرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالشوم، وطعنوه طعنات نافذة بالظهر بسلاح أبيض مطواة، وجرى نقل المتوفى للمستشفى لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرّحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

العقوبة القانونية المتوقعة

قال أحمد داود المحامي لـ«الوطن» إن المتهمين يواجهون عقوبة ضرب أفضى إلى موت والشروع في القتل، وعقوبتها السجن المشدد وتغلظ العقوبة في حالة ثبوث حالة سبق الإصرار والترصد.