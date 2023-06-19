تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بالتزامن مع الاحتفال بعيده

تعامدت الشمس، اليوم، على مذبح الملاك ميخائيل في عيده أثناء القداس الإلهي، في كنيسة الملاك ميخائيل الأثرية بقرية كفر الدير منيا القمح، وهي كنيسة أصلها من القرن الرابع للميلاد.

تعامد الشمس على ثلاثة مذابح

وتتعامد الشمس علي مذبح مارجرجس بنفس الكنيسة في عيده السنوي في 23 برمودة، وهذه الظاهرة موجودة أيضًا في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الأثرية بصهرجت الكبرى، حيث تتعامد الشمس في عيد الملاك ميخائيل 12 بؤونه يسقط شعاع الشمس على كرسي مذبح الملاك ميخائيل وتتعامد أيضا في عيد مارجرجس يوم 16 أبيب على مذبح مارجرجس بالكنيسة، وتتعامد أيضا في عيد العذراء مريم 16 مسرى على مذبح العذراء مريم.

تكرار الظاهرة 3 مرات سنويا

وتتكرر تلك الظاهرة 3 مرات سنويا، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتم في كل عام خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس على المذابح الثلاثة بالكنيسة، وتمت ملاحظة تلك الظاهرة خلال عمليات الترميم، حيث توجد طاقة نور في قبة كل مذبح تتعامد من خلالها الشمس فوق المذابح الثلاثة مذبح رئيس الملائكة ميخائيل في التاسع عشر من يوليو في ذكرى ميلاده، والتعامد الثاني على مذبح الشهيد العظيم مار جرجس في 23 يوليو، والذى يوافق ذكرى وصول جثمانه لمصر، والتعامد الثالث على مذبح السيدة العذراء 22 أغسطس.