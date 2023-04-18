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توزيع لحوم على 100 أسرة أولى بالرعاية في كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:14 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
توزيع لحوم على الأسر المستحقة بالغربية

توزيع لحوم على الأسر المستحقة بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية احتفاليتين لتوزيع لحوم مجانًا على 100 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بطنطا في محافظة الغربية . 

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم. 

100 أسر أولى بالرعاية 

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إنه تم توزيع 200 كيلو لحوم على 100 أسرة أولى بالرعاية وأكثر احتياجًا من المسيحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كل الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم. 

اختيار الحالات 

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز، وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة. 

 

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