طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية أوبن بوك اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والصينية»، ورقيا، بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات، وسط إجراءات وقائية لصحة الطلاب، وإجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع منذ صباح اليوم، وصول أوراق أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والبابل شيت إلى جميع اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، وسير الامتحانات وانضباطها، بالإضافة إلى الاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وشددت وزارة التعليم، على تفتيش طلاب الثانوية العامة ثلاث مرات، وفقا للتعليمات والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب باللجان الامتحانية، بالإضافة إلى منع اصطحاب التليفون مع الملاحظين والمراقبين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023

- الدرجة الكلية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 40 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 34 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 6 درجات.

- عدد أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 31 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالين.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 29 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجة واحدة: 24 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 5 أسئلة.

- زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: ساعتين.