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المؤبد لأمين مخزن اختلس 1.2 مليون جنيه من مستشفى في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
03:51 م | الإثنين 19 يونيو 2023
محكمة سوهاج

محكمة سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، لاختلاسه مبلغ مليون و226 ألف جنيه من جهة عمله، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم في الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

اختلاس أجهزة طبية

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو عام 2019، عندما وجهت النيابة العامة في محافظة سوهاج للمتهم «ع،أ»، أمين مخزن مستلزمات طبية وجراحية بمستشفى جرجا العام، تهمة اختلاس أجهزة وآلات طبية قيمتها مليون و226 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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بقلم شيماء دراز