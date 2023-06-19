«مغامرات كوكو» مهدد بالسحب من دور السينما بعد تحقيق 535 جنيها إيرادات أمس

جاء فيلم «مغامرات كوكو»، في نهاية قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ أنَّه تمّ طرحه منذ موسم عيد الفطر المبارك، ومن المقرر سحبه عند بداية موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم «مغامرات كوكو»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم مغامرات كوكو حقق أمس 535 جنيه فقط، الأمر الذي يجعله مهدد بالسحب من السينما بسبب ضعف الإيرادات.

قصة فيلم مغامرات كوكو

في إطار كوميدي ملئ بالخيال والمواقف غير المتوقعة، من خلال التركيز على عالم الحيوانات الناطقة، والصراع الأزلي بين الشر والخير، داخل عيادة متخصصة في علاج الحيوانات، والعمل من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأس أس، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

استعداد دور العرض لموسم عيد الأضحى

يأتي ذلك خاصة في ظل استعداد دور العرض لاستقبال فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، وكريم عبدالعزيز، ومن المقرر طرحه بالسينمات يوم الأربعاء المقبل.