رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«مغامرات كوكو» مهدد بالسحب من دور السينما بعد تحقيق 535 جنيها إيرادات أمس

كتب:

ضحى محمد
03:47 م | الإثنين 19 يونيو 2023
مغامرات كوكو

مغامرات كوكو

جاء فيلم «مغامرات كوكو»، في نهاية قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ أنَّه تمّ طرحه منذ موسم عيد الفطر المبارك، ومن المقرر سحبه عند بداية موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم «مغامرات كوكو»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم مغامرات كوكو حقق أمس 535 جنيه فقط، الأمر الذي يجعله مهدد بالسحب من السينما بسبب ضعف الإيرادات.

قصة فيلم مغامرات كوكو

في إطار كوميدي ملئ بالخيال والمواقف غير المتوقعة، من خلال التركيز على عالم الحيوانات الناطقة، والصراع الأزلي بين الشر والخير، داخل عيادة متخصصة في علاج الحيوانات، والعمل من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأس أس، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

استعداد دور العرض لموسم عيد الأضحى

يأتي ذلك خاصة في ظل استعداد دور العرض لاستقبال فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، وكريم عبدالعزيز، ومن المقرر طرحه بالسينمات يوم الأربعاء المقبل.

 

اقرأ المزيد:

399 جنيها إيرادات فيلم «مغامرات كوكو» بالسينما في يوم واحد

فيلم مغامرات كوكو يتراجع للمركز الأخير بإيرادات 954 جنيها

فيلم «مغامرات كوكو» يحقق إيرادات 494 جنيها أمس

فيلم مغامرات كوكو مهدد بالسحب من السينما بعد تحقيقه 654 جنيها إيرادات أمس
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.