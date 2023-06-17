فيلم مغامرات كوكو مهدد بالسحب من السينما بعد تحقيقه 654 جنيها إيرادات

تذيل فيلم «مغامرات كوكو»، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وحقق إيرادات أمس 654 جنيها، الأمر الذي يجعله مهدد بالسحب من السينما بسبب ضعف الإيرادات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما تصدر القائمة فيلم شوجر دادي، الذي حقق إيرادات أمس 260 ألف و791 جنيه.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أس أس، طاهر أبو ليلة، إيهاب فهمي، عمر عبدالعزيز، نانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم مغامرات كوكو، في إطار كوميدي ملئ بالخيال والمواقف غير المتوقعة، من خلال التركيز على عالم الحيوانات الناطقة، والصراع الأزلي بين الشر والخير، داخل عيادة متخصصة في علاج الحيوانات.

مهدد بالحسب

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام ذات الإيرادات الضعيفة، سيتم رفعها من السينما قريبًا، كما حدث مع فيلم ساعة إجابة الذي تم سحبه مؤخرًا، في الوقت الذي تستعد فيه دور العرض لاستقبال أفلام عيد الأضحى 2023 أبرزها بيت الروبي، والبعبع، ومستر إكس، وتاج.