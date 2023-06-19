الجنايات تعاقب المتهمين بسرقة أحد الأشخاص بالمشدد 5 سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، متهمين بسرقة مواطن في مدينة نصر بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

سرقة بالإكراه

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 18540 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، قيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي وخاتم فضة من أحد الأشخاص بالطريق العام وكان ذلك عن طريق الإكراه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أشهروا سلاح أبيض في وجه المجني عليه وتمكنوا بذلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المملوكات الخاصة بالمجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض «مطواة» بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.