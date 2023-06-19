وزير الخارجية: استقبلنا ربع مليون سوداني منذ بدء الأزمة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر حرصت منذ اللحظة الأولى للصراع كدولة جوار مباشر بالسودان على فتح أبوابها أمام الفارين من ويلاته، ووفرت السلطات المصرية كل الإمكانيات وبذلت جهودا مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية والغذائية.

5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة

وأضاف خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر استقبلت ما يقرب من ربع مليون سوداني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين.

وأشاد بالنموذج الذي قدمه الشعب المصري الكريم حيث بادر بفتح منازله لاستقبال السودانيين والمجتمع المدني الذي قدم نموذجا يحتذى في التطوع والإغاثة والعمل الإنساني.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة لتقديم الدعم اللازم للسلطات المصرية.