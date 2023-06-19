«الجيزة» تنظم ملتقى توظيفي للطلبة والخريجين.. اعرف الشروط والموعد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية لمطاعم بازوكا، لتشغيل الشباب، حيث يقام الملتقى يوم الأحد الموافق 25-6-2023، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

تفاصيل ملتقى توظيفي بمحافظة الجيزة

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن» تفاصيل ملتقى توظيف رعاية الشباب بمحافظة الجيزة من حيث التخصصات المطلوبة وشروطها ومميزات العمل وكيفية التقدم لها.

الوظائف المطلوبة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب الوظائف المطلوبة وشروطها على النحو التالي:

- مساعد مدير مطعم

ويشترط أن يكون السن من 25 إلى 35، ويكون من الخريجين ذكور فقط.

- مشرف مطعم

ويشترط أن يكون السن من 22 إلى 31، ويكون من الخريجين ذكور فقط.

- عضو فريق

ويشترط أن يكون السن من 18 إلى 30، ويكون من الخريجين ذكور فقط.

- كول سنتر

ويشترط أن يكون السن من 19 إلى 35، طلبة وخريجين وحاصلين على مؤهلات عليا من الذكور فقط.

مميزات العمل

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن الوظائف المطلوبة للعمل بسلسلة مطاعم بازوكا، تتميز بتوافر تأمين اجتماعي وتأمين صحي وتأمين على الحياة وبدل وجبة وحوافز وبدل مواصلات في بعض الفروع.

كيفية التقديم للوظائف

وللتقدم لوظائف مطعم بازوكا يمكن الحضور لمقر جهز رعاية وتشغيل الشباب الكائن بالدور الثاني في عمارة النبراوي 300 ميدان الجيزة.