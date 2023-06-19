ندوات تثقيفية وتوعوية ضمن مبادرة «اعرف قدر نبيك» بالبحيرة

واصلت مديرية أوقاف البحيرة، برئاسة الدكتور محمد أبو حطب، سلسلة الندوات التثقيفية للتأكيد على القيم الإنسانية والوطنية والحضارية، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب.

استعادة القيم الأخلاقية والإنسانية

وأكدت «أوقاف البحيرة» أن الندوات تأتي في إطار استعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود، لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب.

مبادرة اعرف نبيك

ونفذت مديرية الأوقاف، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، ندوة ضمن فعاليات «اعرف قدر نبيك» بمرکز شباب الحجناية، حاضر فيها الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل الوزارة.

ومن المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء ندوة بمركز شباب طرابمبا، والأربعاء ندورة في مركز شباب منشأة الوكيل، يحاضر فيهما الشيخ عبد المجيد محمد الكرماني.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية، ضمن مبادرة «اعرف قدر نبيك» التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بهدف التعريف بقدر وحسن أخلاق النبي والاقتداء به.